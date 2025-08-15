Assine
Rui Costa se articula para indicar novo presidente dos Correios

Atual chefe da estatal, Fabiano Silva dos Santos, pediu demissão

Guilherme Amado
Repórter
15/08/2025 04:09

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem se movimentado para emplacar o próximo presidente dos Correios.

Interlocutores no Palácio do Planalto afirmam que Rui iniciou conversas com aliados para emplacar uma indicação.

A articulação ocorre após o pedido de demissão do atual presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos. Fabiano estava no comando da estatal desde janeiro de 2023, e alegou motivos pessoais para deixar o cargo.

