Rui Costa se articula para indicar novo presidente dos Correios
Atual chefe da estatal, Fabiano Silva dos Santos, pediu demissão
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem se movimentado para emplacar o próximo presidente dos Correios.
Interlocutores no Palácio do Planalto afirmam que Rui iniciou conversas com aliados para emplacar uma indicação.
A articulação ocorre após o pedido de demissão do atual presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos. Fabiano estava no comando da estatal desde janeiro de 2023, e alegou motivos pessoais para deixar o cargo.