Como ficam as candidaturas de Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado em 2026

As dúvidas sobre as candidatura do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e do ministro Rui Costa (Casa Civil), em 2026 parecem superadas, segundo interlocutores de ambos. A decisão, neste momento, é de que os dois serão os candidatos do partido às duas vagas do estado para o Senado.

Pesquisas internas mostram que os Wagner e Costa, ex-governadores da Bahia, lideram com folga as pesquisas de intenções de votos para o Senado nas eleições do próximo ano. A indecisão que existia levava em conta o desejo do senador Angelo Coronel (PSD) de se reeleger.

A estratégia, entretanto, passa por não confirmar oficialmente que Wagner e Costa serão os candidatos. A decisão tomada até o momento reflete o desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como mostrou o PlatôBR, priorizar a formação de um “cinturão” contra o possível avanço da direita bolsonarista no Senado.

Segundo interlocutores dos petistas, somente uma intervenção de Lula — a partir de acordos políticos nacionais — teria potencial para mudar essa previsão.