Dois grupos já se preparam para disputar o leilão do túnel Santos-Guarujá

Uma empresa estrangeira e um consórcio formado por uma companhia brasileira e outra internacional se preparam para a concorrência, que deve ocorrer em 5 de setembro

Antonio Temóteo
15/08/2025 00:36

Dois grupos já se preparam para participar do leilão do túnel Santos-Guarujá, que deve ocorrer em 5 de setembro, na B3, em São Paulo, e prevê investimentos de R$ 6,8 bilhões.

Uma empresa estrangeira e um consórcio formado por uma companhia brasileira e outra internacional estão interessados no ativo. 

Apesar da conhecida competência das empreiteiras brasileiras, a complexidade da escavação e a falta de expertise em obras semelhantes no país atrairá empresas estrangeiras para disputar a concessão, afirmaram ao PlatôBR executivos que participam das preparações para o certame. 

O túnel terá 1,5 km de extensão, dos quais 870 metros serão imersos, com três faixas de rolamento por sentido, sendo uma exclusiva para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), além de acessos para pedestres e ciclistas.

O projeto recebeu a Licença Ambiental Prévia da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) na última terça-feira,12. 

