Para blindar Bolsonaro com o agro, deputados barram Alckmin de falar sobre tarifaço

Comissão de Agricultura e Pecuária derrubou um requerimento para audiência com Alckmin sobre o tarifaço

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
14/08/2025 09:10

crédito: Platobr Politica

Para blindar a relação de Jair Bolsonaro com o agronegócio, deputados bolsonaristas da Comissão de Agricultura e Pecuária barraram, nesta quarta-feira, 13, a realização de uma audiência pública com Geraldo Alckmin sobre o tarifaço de Donald Trump.

O requerimento foi apresentado pela deputada Taliria Petrone, do PSol do Rio de Janeiro, com o objetivo de discutir as medidas do governo federal para o agronegócio. O setor será o mais afetado pelas sanções articuladas por Eduardo Bolsonaro com o governo americano. Lideranças do agronegócio, inclusive, pressionaram deputados bolsonaristas que defenderam o tarifaço.

Entre os parlamentares que não quiseram a audiência pública para discutir medidas para o agronegócio estão Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso, e presidente da comissão, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. O placar foi de 21 a 7 pela rejeição do requerimento.

Petrone propôs convidar, além de Alckmin, representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação e Agroindústria (Contac) e da Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abic).

