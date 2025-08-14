Assine
O timing do ataque de Tarcísio a Lula após visita a Bolsonaro

Apenas cinco dias após visita a Bolsonaro em prisão domiciliar, Tarcísio criticou Lula e disse que ‘o Brasil não aguenta mais’ o petista

João Pedroso de Campos
14/08/2025 06:02

Aliados em comum entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro chamaram a atenção para o timing das críticas feitas pelo governador a Lula nessa quarta-feira, 13, em evento do BTG Pactual.

As declarações de Tarcísio de que “o Brasil não aguenta mais o PT, o Brasil não aguenta mais o Lula”, novamente em tom presidenciável, vieram apenas cinco dias após ele visitar Bolsonaro na prisão domiciliar em Brasília.

Na avaliação desses aliados, Bolsonaro e seus filhos seguem dizendo que ele é candidato, mas a prisão domiciliar e a iminente condenação vão criando uma realidade que aumenta pressões por uma antecipação da escolha de seu candidato para 2026.

Tão pouco tempo após se encontrar com Bolsonaro e com o ex-presidente em dificuldades, observam esses interlocutores, Tarcísio não usaria esse tom sem alguma anuência do ex-chefe. “Se o presidente ainda não apontou o Tarcísio, pelo menos não vetou que ele fale nesses termos”, resume um aliado de ambos.

