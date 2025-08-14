Assine
overlay
Início PlatôBr

Deputado que se afastou de Bolsonaro e voltou às boas com ele pede para visitá-lo

Alberto Fraga havia se afastado de Bolsonaro durante a pandemia e apontava ‘insensibilidade’ do ex-presidente. Mulher dele morreu de Covid

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
14/08/2025 04:08

compartilhe

Siga no
x
Deputado que se afastou de Bolsonaro e voltou às boas com ele pede para visitá-lo
Deputado que se afastou de Bolsonaro e voltou às boas com ele pede para visitá-lo crédito: Platobr Politica

Amigo de Jair Bolsonaro há quarenta anos, o deputado Alberto Fraga entrou na fila de Alexandre de Moraes com um pedido para visitar o ex-presidente na prisão domiciliar. A solicitação foi apresentada nessa quarta-feira, 13.

Fraga, que havia se afastado de Bolsonaro durante a pandemia, voltou às boas com ele depois do fim do governo. O deputado perdeu a mulher, Mirta Fraga, para a Covid-19 em 2021, aos 56 anos.

Pouco depois, Fraga parou de falar com Bolsonaro e, mesmo sem culpá-lo diretamente pela morte de Mirta, passou a criticar abertamente a “insensibilidade” do então presidente frente a calamidade sanitária e as vacinas.

Agora já está tudo superado entre “Cavalão”, como Fraga chama Bolsonaro, e “Pancrácio”, apelido pelo qual o ex-presidente se refere ao amigo de décadas.

No pedido a Moraes, o deputado escreveu que “é amigo pessoal do ex-Chefe de Estado há mais de quarenta anos, sendo esta a motivação principal da visita, além da atual condição em que se encontra submetido”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay