Deputado que se afastou de Bolsonaro e voltou às boas com ele pede para visitá-lo

Amigo de Jair Bolsonaro há quarenta anos, o deputado Alberto Fraga entrou na fila de Alexandre de Moraes com um pedido para visitar o ex-presidente na prisão domiciliar. A solicitação foi apresentada nessa quarta-feira, 13.

Fraga, que havia se afastado de Bolsonaro durante a pandemia, voltou às boas com ele depois do fim do governo. O deputado perdeu a mulher, Mirta Fraga, para a Covid-19 em 2021, aos 56 anos.

Pouco depois, Fraga parou de falar com Bolsonaro e, mesmo sem culpá-lo diretamente pela morte de Mirta, passou a criticar abertamente a “insensibilidade” do então presidente frente a calamidade sanitária e as vacinas.

Agora já está tudo superado entre “Cavalão”, como Fraga chama Bolsonaro, e “Pancrácio”, apelido pelo qual o ex-presidente se refere ao amigo de décadas.

No pedido a Moraes, o deputado escreveu que “é amigo pessoal do ex-Chefe de Estado há mais de quarenta anos, sendo esta a motivação principal da visita, além da atual condição em que se encontra submetido”.