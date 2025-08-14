Planalto vai apoiar resposta imediata à exploração de crianças nas redes sociais

A palavra nova que tomou conta da política é “adultização”. O termo apareceu diante da comoção provocada pelo vídeo do influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca (foto em destaque), no qual ele expõe a exploração de crianças nas redes sociais. Diante disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que enviará ao Congresso uma proposta para regulamentar as empresas de tecnologia, as chamadas big techs, e redes sociais no Brasil. Mesmo com um projeto próprio sobre o assunto, o governo vai apoiar o PL 2628, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), em tramitação na Câmara, que foca especificamente na proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital.

O vídeo teve mais de 25 milhões de visualizações desde o último fim de semana. Com tanta repercussão, os políticos decidiram se movimentar para apresentar respostas ao problema. A decisão de encampar o projeto de Vieira foi sacramentada na quarta-feira, 13, em uma reunião de Lula com ministros palacianos. Na próxima terça-feira, 19, o Colégio de Líderes da Câmara vai discutir a inclusão da proposta na pauta de votação da semana que vem. O governo avaliou que esse PL, já aprovado no Senado, terá resultados mais imediatos.

Com o apoio, o governo busca também se realinhar com presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que se indignou com o vídeo e levantou o tema na Câmara. Ele criou um grupo de trabalho para elaborar uma proposta sobre o assunto. Motta também demonstra interesse em dar uma resposta legislativa rápida e aceitou levar o essa discussão para a reunião de líderes.

Ao mesmo tempo, o governo sabe que, apoiando o PL de Vieira, terá a oportunidade de isolar um pouco o bolsonarismo na Câmara. Os deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já se colocam contrários à proposta, alegando que ela fere a liberdade de expressão. Eles ainda argumentam que o governo pretende, com as duas propostas, controlar as plataformas e submetê-las à censura.

Nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou um pedido da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) para convidar Felca para participar de uma audiência pública sobre a exposição das crianças e adolescentes nas redes. Representantes de big techs que atuam no Brasil também serão convidados a participar.