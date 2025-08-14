Festa no apê: o ‘petit comité’ de Tarcísio de Freitas com Latino e empresários

Dono de hits como “Festa no apê” e “Renata, Ingrata”, o cantor Latino recebeu, na noite da última terça-feira, 12, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para um encontro em sua casa, no Jardim Europa, em São Paulo, com empresários da música e do varejo.

Uma roda de conversa regada a vinho foi formada na sala de estar do cantor para que o governador, apontado como um dos candidatos favoritos do campo da direita nas eleições presidenciais de 2026, pudesse falar aos presentes sobre suas ideias e suas perspectivas para o país.

Sob reserva, um dos presentes disse ao PlatôBR que foi um “petit comité” e que ficou acertado que ninguém se manifestaria sobre o teor das conversas.

Mesmo com o combinado, alguns dos convidados publicaram imagens do encontro em seus perfis no Instagram. Entre eles, o próprio anfitrião. Latino agradeceu a presença de Tarcísio e o apontou como possível candidato à Presidência da República no ano que vem.

Em um grupo de WhatsApp, o pai de um empresário que esteve no jantar escreveu: “Ficaram todos envolvidos pelo gabarito, discernimento, conhecimento e pragmatismo (de Tarcísio). Será o homem para um novo Brasil… O tempo dirá”.

Outro participante desconversou quando indagado se no encontro houve conversas sobre a possibilidade de Tarcísio se lançar à Presidência. Também sob reserva, ele disse que o governador declarou que “não tem o desejo” de disputar as eleições presidenciais e que “não é o momento”.

Além de Latino, entre os presentes estava o presidente do conselho de administração do Grupo Guararapes, que inclui a rede de lojas de departamentos Riachuelo, Flávio Rocha. Também participaram Pedro Mota, executivo de uma empresa de promoções e eventos, e Marcelo Prando, que tem negócios nos setores de plásticos, importação e autopeças. Outro convidado foi Rodrigo Inácio de Lima Oliveira, fundador da produtora musical GR6.

Conhecido como Rodrigo GR6, ele foi alvo da Operação Latus Actio, deflagrada pela Polícia Federal em março 2024 para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo a PF, não foram encontradas provas suficientes de envolvimento do empresário do funk com lavagem de dinheiro para bandidos do PCC, mas apenas indícios de proximidade entre pessoas físicas.

Embora seja apontado por aliados como pretendente ao Planalto em 2026, Tarcísio nega a intenção de se lançar candidato. Há quem veja na negativa uma maneira de ganhar tempo e se blindar de ataques de adversários até as vésperas do início efetivo da campanha. O grupo político do governador trabalha para que ele seja lançado ao Planalto com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível e em vias de ser condenado pelo STF por participação na tentativa de golpe em 2022.

Embora negue publicamente a intenção de se candidatar a presidente, o governador vem participando de encontros com empresários e representantes do mercado financeiro. Como informou o jornal O Globo, no próximo fim de semana ele é esperado para um almoço na casa de Alexandre Bettamio, co-head de investment banking global do Bank of America, na Fazenda Boa Vista, em São Paulo. Executivos de diversos bancos foram convidados.

O PlatôBR procurou a assessoria do governo de São Paulo para obter mais informações sobre o “petit comité” na casa de Latino, mas ainda não houve resposta.