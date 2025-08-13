Deputada acusa governo de Pernambuco de financiar estrutura para atacar adversários
Deputada estadual do PSol, Dani Portela afirma existir ‘gabinete do ódio’ no governo do estado
Autora de uma CPI para investigar os gastos do governo de Pernambuco com publicidade, a deputada Dani Portela, do PSol pernambucano, afirma existir um “gabinete do ódio” financiado com dinheiro público para atacar opositores de Raquel Lyra. A agência Arrudeio Comunicação, administradora da página PEtáligado, que recebeu cerca de R$ 97 mil do governo de Pernambuco em 2024, seria a responsável pelo trabalho — de acordo com a deputada. O perfil foi desativado dias após a Assembleia Legislativa do estado anunciar a abertura da CPI.
Nesta quarta-feira, 13, Portela irá apresentar denúncias sobre os ataques feitos de forma articulada na Assembleia. A deputada analisou cerca de 300 publicações de páginas ligadas ao governo de Pernambuco e argumenta que o PEtáligado espalhava as publicações para outros perfis em sistema de colaboração no Instagram.
A parlamentar afirmou ter tido acesso a um grupo de trabalho no WhatsApp envolvendo o PEtáLigado e integrantes do governo estadual. Nele, é possível identificar, como administradores, números com os nomes “Arrudeio Comunicação” e “PEtáLigado”. No grupo, constam nomes como o do secretário-executivo de Comunicação, Diego Abreu. O grupo é chamado de “Boas notícias PE”.
À coluna, o governo de Pernambuco disse que não fomenta qualquer tipo de ataque pessoal e que não há “uso indevido de recursos públicos para fins que não sejam estritamente institucionais”. Leia a nota completa abaixo.
“A veiculação de publicidade institucional do Governo de Pernambuco segue critérios técnicos, baseados em alcance e afinidade de públicos, sempre com o objetivo de garantir que as informações de interesse da população cheguem de forma ampla e eficiente. A Secretaria de Comunicação não fomenta qualquer tipo de ataque pessoal, disseminação de informações falsas ou uso indevido de recursos públicos para fins que não sejam estritamente institucionais. O canal em questão servia tão somente para a divulgação de ações do Governo, sem ofensas ou mesmo menções a grupos políticos. O compromisso da gestão é com a transparência, a ética e o respeito à sociedade pernambucana”.
A agência Arrudeio Comunicação também foi procurada pela coluna, mas não houve retorno até a publicação da reportagem. O espaço continua aberto para manifestações.