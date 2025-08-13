Deputada acusa governo de Pernambuco de financiar estrutura para atacar adversários

Autora de uma CPI para investigar os gastos do governo de Pernambuco com publicidade, a deputada Dani Portela, do PSol pernambucano, afirma existir um “gabinete do ódio” financiado com dinheiro público para atacar opositores de Raquel Lyra. A agência Arrudeio Comunicação, administradora da página PEtáligado, que recebeu cerca de R$ 97 mil do governo de Pernambuco em 2024, seria a responsável pelo trabalho — de acordo com a deputada. O perfil foi desativado dias após a Assembleia Legislativa do estado anunciar a abertura da CPI.

Nesta quarta-feira, 13, Portela irá apresentar denúncias sobre os ataques feitos de forma articulada na Assembleia. A deputada analisou cerca de 300 publicações de páginas ligadas ao governo de Pernambuco e argumenta que o PEtáligado espalhava as publicações para outros perfis em sistema de colaboração no Instagram.

A parlamentar afirmou ter tido acesso a um grupo de trabalho no WhatsApp envolvendo o PEtáLigado e integrantes do governo estadual. Nele, é possível identificar, como administradores, números com os nomes “Arrudeio Comunicação” e “PEtáLigado”. No grupo, constam nomes como o do secretário-executivo de Comunicação, Diego Abreu. O grupo é chamado de “Boas notícias PE”.

À coluna, o governo de Pernambuco disse que não fomenta qualquer tipo de ataque pessoal e que não há “uso indevido de recursos públicos para fins que não sejam estritamente institucionais”. Leia a nota completa abaixo.

“A veiculação de publicidade institucional do Governo de Pernambuco segue critérios técnicos, baseados em alcance e afinidade de públicos, sempre com o objetivo de garantir que as informações de interesse da população cheguem de forma ampla e eficiente. A Secretaria de Comunicação não fomenta qualquer tipo de ataque pessoal, disseminação de informações falsas ou uso indevido de recursos públicos para fins que não sejam estritamente institucionais. O canal em questão servia tão somente para a divulgação de ações do Governo, sem ofensas ou mesmo menções a grupos políticos. O compromisso da gestão é com a transparência, a ética e o respeito à sociedade pernambucana”.

A agência Arrudeio Comunicação também foi procurada pela coluna, mas não houve retorno até a publicação da reportagem. O espaço continua aberto para manifestações.