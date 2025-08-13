Assine
overlay
Início PlatôBr

Fim de norma do governo sobre câmeras em policiais avança na Câmara

O argumento é que o governo federal não tem competência para determinar o uso de câmeras corporais em policiais dos estados

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
13/08/2025 09:08

compartilhe

Siga no
x
Fim de norma do governo sobre câmeras em policiais avança na Câmara
Fim de norma do governo sobre câmeras em policiais avança na Câmara crédito: Platobr Politica

A Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, 12, o cancelamento da norma do Ministério da Justiça sobre o uso de câmeras corporais por policiais militares.

O projeto de decreto legislativo foi proposto pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. O argumento é que o governo federal não tem competência para determinar que as polícias militares usem câmeras corporais, e que a decisão deve ser dos entes federativos.

O deputado também afirmou que a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais em fardas deve ser feito por meio de projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional.

A norma técnica regularizada por uma portaria do Ministério da Justiça em maio do ano passado estabelece diretrizes para o uso de câmeras corporais por polícias militares e civis.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay