Quaquá deve ser confirmado vice do PT
Prefeito de Maricá deve manter o cargo de vice-presidente do PT
Washington Quaquá deve se manter como um dos vice-presidentes nacionais do PT na gestão de Edinho Silva. Mais que isso, o prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, quer garantir na direção executiva do partido seu vereador favorito na cidade, Hadesh.
Quaquá criou turbulência durante a eleição interna da legenda, lançando e retirando sua candidatura, sempre com posicionamento crítico a Edinho Silva. No final da corrida, disse ter sido convencido por Gleisi Hoffmann para apoiar o colega.
O prefeito é a maior força política no Rio, tendo emplacado seu filho, Diego Zeidan, na presidência petista no estado.