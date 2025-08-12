Assine
overlay
Início PlatôBr

Quaquá deve ser confirmado vice do PT

Prefeito de Maricá deve manter o cargo de vice-presidente do PT

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
12/08/2025 12:06

compartilhe

Siga no
x
Quaquá deve ser confirmado vice do PT
Quaquá deve ser confirmado vice do PT crédito: Platobr Politica

Washington Quaquá deve se manter como um dos vice-presidentes nacionais do PT na gestão de Edinho Silva. Mais que isso, o prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, quer garantir na direção executiva do partido seu vereador favorito na cidade, Hadesh.

Quaquá criou turbulência durante a eleição interna da legenda, lançando e retirando sua candidatura, sempre com posicionamento crítico a Edinho Silva. No final da corrida, disse ter sido convencido por Gleisi Hoffmann para apoiar o colega.

O prefeito é a maior força política no Rio, tendo emplacado seu filho, Diego Zeidan, na presidência petista no estado.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay