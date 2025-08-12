Assine
overlay
Início PlatôBr

Bolsa de ação climática dará recompensa a empresas que participarem da COP30

A COP 30 acontecerá em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado e Bruna Lima
Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
12/08/2025 10:33

compartilhe

Siga no
x
Bolsa de ação climática dará recompensa a empresas que participarem da COP30
Bolsa de ação climática dará recompensa a empresas que participarem da COP30 crédito: Platobr Politica

A Bolsa de Ação Climática, conhecida como B4, dará um crédito especial para mil empresas que enviarem representantes para participar da COP30. A conferência acontecerá em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro.

O incentivo consiste em um diagnóstico completo da pegada de carbono de empresas para ajudá-las a se comprometerem, durante a COP30, com a compensação da pegada de carbono.

A medida permitirá que as empresas compreendam o impacto ambiental que oferecem ao meio ambiente e que planejem ações eficazes para diminuí-los. O objetivo é incentivar que o setor privado participe da COP30 e de discussões sobre mudanças climáticas.

Focada em projetos climáticos, a B4 foi criada especificamente para transacionar créditos de carbono por meio da tecnologia blockchain, cadeia de dados que permite o compartilhamento de bens e informações em uma base segura e imutável.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay