Bolsa de ação climática dará recompensa a empresas que participarem da COP30

A Bolsa de Ação Climática, conhecida como B4, dará um crédito especial para mil empresas que enviarem representantes para participar da COP30. A conferência acontecerá em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro.

O incentivo consiste em um diagnóstico completo da pegada de carbono de empresas para ajudá-las a se comprometerem, durante a COP30, com a compensação da pegada de carbono.

A medida permitirá que as empresas compreendam o impacto ambiental que oferecem ao meio ambiente e que planejem ações eficazes para diminuí-los. O objetivo é incentivar que o setor privado participe da COP30 e de discussões sobre mudanças climáticas.

Focada em projetos climáticos, a B4 foi criada especificamente para transacionar créditos de carbono por meio da tecnologia blockchain, cadeia de dados que permite o compartilhamento de bens e informações em uma base segura e imutável.