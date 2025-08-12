Assine
De psiquiatra a barbeiro: os pedidos de Jefferson, em prisão domiciliar, a Moraes

Condenado pelo STF, Roberto Jefferson está em prisão domiciliar no interior do RJ desde maio

João Pedroso de Campos
12/08/2025 06:08

Em prisão domiciliar desde maio, Roberto Jefferson enviou a Alexandre de Moraes nessa terça-feira, 11, alguns pedidos relacionados a problemas de saúde que enfrenta.

Entre as solicitações estão visitas da psiquiatra de Jefferson ou consultas com ela por meio de videoconferência, já que a profissional atende em Botafogo, na Zona Sul carioca, e o ex-deputado está preso em sua casa em Comendador Levy Gasparian (RJ). A defesa também pediu que sejam autorizados tratamentos nutricionais e de fisioterapia, a serem comunicados com antecedência ao STF.

Por fim, Roberto Jefferson ainda incluiu barba, cabelo e bigode entre os cuidados de saúde. Ele quer visitas quinzenais de um barbeiro em sua casa.

Em maio, Moraes concedeu a Jefferson prisão domiciliar em caráter humanitário. Seguindo um parecer da PGR, o ministro considerou como grave a situação de saúde do político, condenado a nove anos, um mês e cinco dias de prisão no STF por incitar a prática de crimes, atentar contra os Poderes, calúnia e homofobia.

Jefferson usa tornozeleira eletrônica e não pode usar redes sociais, conceder entrevistas e receber visitas sem autorização do STF, exceto advogados e familiares.

