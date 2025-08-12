Assine
O favorito para herdar posto de candidato de Lula ao governo de Minas

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, deve substituir Rodrigo Pacheco na disputa estadual caso Lula o escolha o senador para a vaga no STF que pode ser aberta com aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso

Antonio Temóteo
12/08/2025 00:41

A possibilidade de o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, antecipar a aposentadoria para setembro pode promover uma dança das cadeiras no palanque que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende montar em Minas Gerais para as eleições de 2026.

O desejo inicial de Lula era de que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disputasse o cargo de governador no estado. Pacheco, entretanto, sempre resistiu à ideia. Recentemente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reforçou as gestões junto ao presidente da República para que ele seja escolhido para a vaga no STF que pode ser aberta com a aposentadoria antecipada de Barroso, como mostrou o PlatôBR.

Caso essa hipótese se concretize, caberá o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), tem grandes chances de ser o candidato de Lula ao governo de Minas Gerais.

