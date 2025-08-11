Afastado da Faria Lima, Lula é esperado em evento do Santander em São Paulo

Crítico ferrenho dos bancos e do setor privado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva consta na programação da 26ª Conferência Anual do Santander, que ocorrerá em São Paulo, nos dias 19 e 20 de agosto, no Grand Hyatt Hotel.

Lula participará de um painel no início da tarde do primeiro dia do evento e será ciceroneado pelo CEO do Santander, Mario Leão. A presença do petista ainda depende de confirmação, mas pode inaugurar uma nova relação com o capital privado brasileiro.

Já em campanha (não oficial) para reeleição, Lula sabe que precisa acalmar o mercado por causa da relação conflituosa com o setor financeiro.