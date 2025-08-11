A ofensiva de Alcolumbre em favor de Pacheco no STF

Em reunião recente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), apresentou e endossou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o STF (Supremo Tribunal Federal). Essa possiblidade passou a ser considerada diante da hipótese de o ministro Luís Roberto Barroso antecipar sua aposentadoria, como mostrou o PlatôBR.

O Palácio do Planalto recebeu sinais de que Barroso deixará o STF assim que terminar seu período na presidência da corte, em setembro, e já trabalha com um cenário novo: o de que o ministro aceitaria de bom grado uma embaixada, preferencialmente na Europa, assim que largar a toga.

O apoio de Alcolumbre a Pacheco pode influenciar na decisão de Lula, que cogitava para a vaga o ministro da Advocacia-Geral União (AGU), Jorge Messias.