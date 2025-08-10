Assine
Polícia é chamada por briga de prefeito bolsonarista e vice-prefeita de Cuiabá

Prefeito Abílio Brunini demitiu a colega bolsonarista de secretaria na sexta e fez vistoria de surpresa no sábado

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
10/08/2025 12:25

A vice-prefeita de Cuiabá, Coronel Vânia, chamou a polícia devido a uma ação do prefeito, Abílio Brunini, no sábado, 9. Ela foi demitida da Secretaria de Mobilidade Urbano no dia anterior e soube que Brunini foi à secretaria para fazer uma vistoria, apesar de ser final de semana.

Os policiais chegaram à secretaria e Brunini fez a vistoria, abrindo desde portas de armários até de banheiros. Primeiro soldado da geração que faz política para lacrar nas redes, Brunini, que tem um milhão de seguidores no Instagram, filmou todo o episódio.

“O objetivo de fazer a vistoria hoje [sábado], era porque não ia estar cheio. Para evitar qualquer constrangimento. Parece que não deu certo”, disse o prefeito no vídeo, dirigindo-se aos policiais que atenderam a ocorrência. Segundo Brunini, um novo secretário será nomeado na segunda-feira.

O caso foi registrado na Polícia Civil do estado. Segundo o documento, quando a polícia chegou à secretaria, encontrou o prefeito e a vice com os “ânimos exaltados”.

No final de julho, o prefeito bolsonarista já havia protagonizado uma cena constrangedora, em que cerceou a fala de uma especialista em saúde pública porque ela usou o gênero neutro.

