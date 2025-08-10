Assine
Fim do foro privilegiado terá mais adesão do Centrão do que anistia

O PL anunciou que teria apoio da maioria dos partidos para pautar o fim do foro privilegiado e a anistia

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
10/08/2025 04:07

A PEC pelo fim do foro privilegiado, agora capitaneada pelo PL como uma medida contra o STF, terá mais adesão de deputados do Centrão do que a anistia. A avaliação é feita por lideranças do PL e de partidos do Centrão.

O PL anunciou que teria apoio da maioria dos partidos para pautar o fim do foro privilegiado e a anistia, mas partidos como PSD não estão totalmente dentro do acordo sobre livrar os golpistas do 8 de Janeiro.

Mudar o foro beneficia partidos de todo o espectro, governistas ou de oposição.

