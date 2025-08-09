Assine
Edinho Silva chama aliado de Jaques Wagner para comandar comunicação do PT

Eden Valadares é próximo de Wagner e deve substituir o ex-deputado Jilmar Tatto

Tatiana Farah
Repórter
09/08/2025 09:05

Com aval de Jaques Wagner, Edinho Silva convidou o atual presidente do PT da Bahia, Eden Valadares, para ser secretário de comunicação do PT. O cargo hoje é ocupado pelo ex-deputado federal Jilmar Tatto. Valadares é muito próximo de Wagner: foi seu assessor no governo baiano e chefe de gabinete quando o senador ocupou a Casa Civil, no governo Dilma.

Nas internas do PT, o comentário é que a ida do baiano seria a “sidonização” da comunicação partido, em alusão ao ministro da Secom, Sidônio Palmeira. Sidônio e Valadares são amigos, mas uma fonte próxima do petista disse à coluna que eles não se falam desde a posse de Sidônio na Secom, em janeiro.

Antes de convidar Valadares, Edinho Silva consultou Jaques Wagner. O novo presidente do PT quer “sangue novo” na executiva do partido e teria consultado também o presidente Lula. Outro dirigente convidado por Edinho para o comando nacional é o atual presidente do PT paulistano, Laércio Ribeiro, que ocuparia a secretaria de organização.

Embora queira renovar, Edinho deve manter o ex-deputado federal gaúcho Henrique Fontana, na secretaria-geral, cargo que tem sido cobiçado por Romênio Pereira, da tendência Movimento PT, segundo colocado na eleição interna do PT, em julho.

E, como a coluna antecipou, outro nome que deve ser mantido é o de Gleide Andrade, da secretaria de finanças.

