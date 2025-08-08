A indignação do governo brasileiro com postagem dos Estados Unidos contra Moraes

Foi com esse propósito de manifestar profundo descontentamento que o MRE (Ministério de Relações Exteriores) chamou, nesta sexta-feira, 8, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar para uma reunião com Flavio Goldman, que ocupa interinamente a secretaria de Europa e América do Norte.

Essa é a quarta vez que Escobar é chamado a dar explicações desde o início da crise com os Estados Unidos. A convocação aconteceu depois de uma postagem da embaixada americana nas redes sociais que acusa o ministro Alexandre de Moraes de ser o principal agente da “perseguição” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto”, diz a mensagem da embaixada.

Na reunião, Goldman disse a Escobar que o Brasil vê com profunda indignação o conteúdo das postagens recentes do Departamento de Estado e da embaixada.