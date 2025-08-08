Assine
A avaliação sobre o apoio do PSD a anistia

PL anunciou que o PSD estaria dentro de um acordo para pautar a anistia

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
08/08/2025 02:08

Integrantes do PSD não consideram que o partido esteja oficialmente apoiando a anistia, pelo menos não até o momento. Na quarta-feira, 6, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que o PSD estaria dentro de um acordo para pautar a anistia e o foro privilegiado.

Dessa forma, as pautas teriam o apoio da maioria dos líderes e poderiam ir a votação. No entanto, a decisão não foi conversada com as bancadas do partido e, por isso, deputados e senadores consideram que a posição do PSD ainda pode mudar.

Na quinta-feira, 7, após o líder do PSD na Câmara, Antônio Brito, ter participado do acordo pela anistia e pelo fim do foro privilegiado, ele almoçou com Lula e Kassab. Participaram do almoço também o senador Otto Alencar, Gleisi Hoffmann e Alexandre Silveira.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, vem buscando não se posicionar e nem orientar oficialmente a bancada sobre a anistia. Kassab também não conversou com Valdemar da Costa Neto sobre o tema, como fizeram Antônio Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do Progressistas.

