Rei do Laranjal vai a manifestação por anistia de Bolsonaro

Acusado de comandar diversas empresas por meio de laranjas, suspeitas que lhe renderam o apelido de Rei do Laranjal, o empresário Guimar Alves da Silva foi pedir a anistia de Jair Bolsonaro nas ruas de Goiânia. A manifestação aconteceu no último domingo, 3.

A ligação política de Guimar vai além do protesto nas ruas. O empresário é íntimo do senador Vanderlan Cardoso, do PSD, e também é próximo de integrantes da alta cúpula do governo de Ronaldo Caiado, do União Brasil.

Guimar é suspeito de apontar nomes de amigos e funcionários seus como donos dos negócios. O empresário ainda é acusado de usar laranjas na lista de credores apontados pela empresa para aprovação da recuperação judicial de uma de suas empresas, a Fazenda Ribeirão Bonito, em Novo Repartimento (PA), conforme noticiou Gabriella Furquim.

Alves Filho também é ligado a uma outra empresa que teria Guimar como dono oculto, a Piloto Embalagens. A dona formal do negócio é Paula Mendes de Carvalho, que recebia Bolsa Família e não dava expediente na empresa.

Procurado, Guimar não respondeu aos questionamentos da coluna. O espaço segue aberto para manifestações.