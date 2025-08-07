Assine
overlay
Início PlatôBr

Ex-assessor de Moraes, Tagliaferro ‘denunciará’ inquéritos do 8/1 em comissão

Presidida por bolsonarista, Comissão de Segurança foi convocada para debater inquéritos do STF

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
07/08/2025 06:02

compartilhe

Siga no
x
Ex-assessor de Moraes, Tagliaferro ‘denunciará’ inquéritos do 8/1 em comissão
Ex-assessor de Moraes, Tagliaferro ‘denunciará’ inquéritos do 8/1 em comissão crédito: Platobr Politica

O ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, irá comparecer virtualmente a uma audiência pública na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados para “denunciar” a condução dos inquéritos do 8 de Janeiro no STF. A reunião acontecerá nesta quinta-feira, 7.

O funcionamento de comissões foi uma derrota dos bolsonaristas, que estão em obstrução na Câmara dos Deputados e no Senado desde terça-feira, 6.

Na data, que marcou o retorno do recesso parlamentar, a Comissão de Segurança, por exemplo, não foi convocada.

Devido ao tema, que é central e prioritário para a bancada do PL, a reunião da Comissão irá acontecer nesta quinta-feira e tem como convidados, além de Tagliaferro, advogados, senadores bolsonaristas e a presidente da Associação das Vítimas do 8 de Janeiro.

Tagliaferro integrou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral durante a presidência de Moraes e, agora, alinhou-se ao bolsonarismo para denunciar supostas arbitrariedades praticadas pelo ministro.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay