Ainda no governo, Rueda atendeu Valdemar e mandou bancada aderir à obstrução

O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, pediu que a bancada do partido aderisse à obstrução feita pela bancada do PL na Câmara dos Deputados e no Senado. Desde terça-feira, 5, parlamentares do partido de Jair Bolsonaro ocupam a Mesa Diretora das duas casas.

Apesar de a federação União-Progressista ter orientado, nesta quarta-feira, 6, que deputados não registrassem presença no plenário, nos bastidores, Rueda pediu aos deputados que não falassem que ele determinou o apoio. O partido está decido a sair do governo Lula, mas ainda enfrenta resistência do ministro do Turismo, Celso Sabino.

Deputados e senadores do União vem participando do rodízio organizado pela bancada do PL para não desocupar as mesas do Senado e da Câmara. A obstrução não é unanimidade no partido, mas a maioria dos integrantes apoia o direcionamento de Rueda.

Na terça-feira, dia do retorno do recesso parlamentar, Rueda e Ciro Nogueira, presidente do PP, e líderes da federação União Progressista, tiveram uma conversa com Valdemar da Costa Neto.

Os líderes da União Progressista disseram ao presidente do PL que iriam apoiar os atos dos parlamentares bolsonaristas no Congresso. O movimento de Rueda e Ciro aconteceu após um chamado do próprio Valdemar por apoio ao partido.

Como contou a coluna, o PL ficou frustrado com a falta de apoio do Centrão na primeira semana do recesso, após a primeira imposição de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. A análise é que sem o apoio desse segmento do Congresso, não haverá qualquer sucesso no avanço das pautas do partido.