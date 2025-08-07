A última aposta dos bolsonaristas contra Moraes: um delator para chamar de seu?
Aliados de Jair Bolsonaro impulsionam falas de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, sobre dossiê contra Alexandre de Moraes. Perito foi indiciado em abril pela PF por vazamento de dado sigiloso usado em redes sociais por bolsonaristas
Quem navega em canais, blogs e perfis de redes sociais da internet dos aliados de Jair Bolsonaro, apoiadores e grupos de direita deve ter visto nos últimos dias um alerta com tom de notícia-bomba sobre um “dossiê” com promessa de revelações comprometedoras sobre Alexandre de Moraes. O ministro é o relator dos processos no Supremo Tribunal Federal que podem condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado.
O tal “dossiê-bomba” passou a ser replicado aos milhões via internet, após o ex-presidente ir para o banco dos réus em março, mesmo período em que começou a contra-ofensiva política bolsonarista, focada em buscar retaguarda em Donald Trump, nos Estados Unidos.
O material – ou a promessa – passou a engrossar a artilharia anti-Moraes, em busca de uma inédita anistia geral que livraria Bolsonaro e seus aliados dos julgamentos e das sentenças sobre a trama golpista. Na prática, seria como fazer desaparecer integralmente todas as ações penais e inquéritos, com seus acervos de provas.
Mas, afinal, o que é o dossiê e de onde vem? As acusações foram prometidas pelo ex-funcionário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Eduardo Tagliaferro. Perito profissional, ele trabalhava em um grupo criado para combate à proliferação de notícias falsas nas eleições de 2022. O órgão foi batizado de Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação.
Tagliaferro foi alvo de investigação da Polícia Federal aberta por determinação de Moraes, em 2023. O ministro determinou a abertura de um inquérito para apurar a origem de reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, que revelou pedidos de dados e produção de documentos ao órgão de investigação do TSE para abastecer inquéritos sob relatoria de Moraes contra bolsonaristas.
No mesmo ano, o perito foi preso acusado de violência doméstica e demitido do TSE imediatamente. Em abril deste ano a PF concluiu o inquérito e indiciou Tagliaferro por “vazamento” de informação sigilosa com objetivo de alimentar a rede digital bolsonarista com falsas suspeitas sobre o sistema eleitoral.
Nos últimos meses, o perito bombou ainda mais nas redes sociais, impulsionado por postagens, por exemplo, do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que tem 18 milhões de seguidores no Instagram. O parlamentar tentou levar Tagliaferro à Câmara em abril para “esclarecimentos” à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara.
Entrevista
Sobre a origem, um dos pontos evidentes é uma entrevista que Tagliaferro concedeu a um blog da rede bolsonarista. A conversa ocorreu, coincidentemente ou não, na mesma semana em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as sanções econômicas a Moraes. O deputado Nikolas sugeriu a relação entre os dois fatos, a ordem do STF contra Bolsonaro e a divulgação de pedaços do dossiê.
Os dados têm sido espalhados aos poucos. O mais recente foi publicado pela Civilization Works, organização americana que defende ideais liberais. As acusações atribuem a Moraes, entre outras irregularidades, violação da Lei Geral de Proteção de Dados em fatos relacionados aos inquéritos do 8 de Janeiro – o que não é comprovado nem investigado.
Também na segunda-feira, 4, o Banco Central informou ao STF o bloqueio de contas bancárias e cartões de Tagliaferro por ordem de Moraes, em pedido sigiloso. A defesa do ex-assessor pediu ao Supremo acesso à investigação e considera a medida como possível retaliação.