Família Bolsonaro agradece a OAB-RJ por apoio a ‘liberdade de expressão’

Flávio Bolsonaro agradeceu, nesta quarta-feira, 6, o posicionamento da OAB do Rio de Janeiro em “defesa da liberdade de expressão”. A presidente da instituição fluminense, Ana Tereza Basílio, é aliada de longa data de nomes da direita.

Basílio disse na nota que “o devido processo legal é personalíssimo e não admite sanções por atos de terceiros” — uma referência à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes com base em um vídeo do ex-presidente publicado nas redes sociais de Flávio.

Em um post no X, o senador disse que a iniciativa de Basílio deveria inspirar “principalmente” a OAB Nacional “a também defenderem a democracia”.

Basílio foi eleita para a presidência da OAB do Rio de Janeiro em novembro do ano passado, com amplo apoio, de advogados ligados à esquerda e à direita. Uma de suas principais aliadas neste campo é a advogada de Flávio, Luciana Pires.