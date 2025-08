PT se aproxima de Hugo Motta em defesa dos trabalhos do Congresso

O PT mostrou ter superado a crise com Hugo Motta devido ao IOF e busca uma aproximação com o presidente da Casa para somar forças contra as ações de deputados bolsonaristas.

A estratégia é também uma forma de reforçar a narrativa de que o governo quer trabalhar para aprovar pautas favoráveis ao Brasil e que deputados do PL estão impedindo.

Nesta terça-feira, 5, no retorno dos trabalhos legislativos, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, disse que falou com Motta sobre a obstrução dos bolsonaristas.

O líder do PT afirmou que o partido estava esperando o retorno do presidente para que ele “recuperasse sua autoridade” e que o Congresso iria trabalhar junto para aprovar “temas importantes” para o Brasil, como a isenção da declaração de imposto de renda para dois salários mínimos.