Um comentário certeiro sobre a ocupação das mesas do Congresso por bolsonaristas

A insólita ocupação das mesas diretoras da Câmara e do Senado por parlamentares bolsonaristas nesta terça-feira, 5, em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, fez o ex-ministro e ex-senador Cristovam Buarque lembrar o 8 de Janeiro.

Disse à coluna Buarque, senador por dois mandatos, em um certeiro paralelo:

“Tivemos o 8 de Janeiro e, agora, o 5 de Agosto. Um quebrou vidraças; este quebra o decoro”.

Com direito a deputados com esparadrapo na boca, os bolsonaristas impediram o reinício dos trabalhos do Congresso na volta do recesso. Hugo Motta e Davi Alcolumbre cancelaram as sessões e pediram por “diálogo” e “bom senso” com a turma da insensatez.