PSol vai acionar Conselho de Ética contra deputados do PL

O PSol anunciou nesta terça-feira, 5, que deputados do PL que ocuparam a Mesa Diretora da Câmara serão alvo de uma ação do partido no Conselho de Ética, por impedirem o retorno dos trabalhos legislativos.

Parlamentares da base do governo não conseguiram acessar o plenário da Câmara. Segundo psolistas, os colegas do PL estão “atrapalhando” o Brasil.

As equipes jurídicas dos psolistas fizeram imagens dos deputados que fazem a ocupação, para representar no Conselho de Ética por obstrução indevida.

O argumento é que, de acordo com regimento, a obstrução só poderia acontecer com o plenário já em funcionamento e que o movimento foi prévio ao início dos trabalhos.