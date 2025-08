Apoio a Bolsonaro lidera debate nas redes sociais após prisão domiciliar

A prisão domiciliar imposta por Alexandre de Moraes a Jair Bolsonaro, nessa segunda-feira, 4, provocou uma reação em massa dos apoiadores do ex-presidente nas redes sociais. Segundo levantamento da Ativaweb, agência especializada em monitoramento digital, a decisão de Moraes gerou 6,1 milhões de menções nas principais plataformas até esta terça-feira, 5.

A pesquisa mostra as reações de apoio a Bolsonaro e a Moraes em cada região. O Sudeste liderou o volume de interações favoráveis ao ex-presidente, com 1,8 milhão de menções, seguido pelas regiões Sul (998.000 menções) e Centro-Oeste (865.300). Mesmo no Nordeste — região historicamente alinhada ao campo progressista — Bolsonaro superou o volume de apoio digital recebido por Moraes (1.210.900 contra 478.900) .

O estudo da Ativaweb mostrou um domínio de interações da base conservadora nos estados de São Paulo (804.321), Rio de Janeiro (652.200) e Minas Gerais (498.230), os três com maior concentração de interações pró-Bolsonaro. Alexandre de Maraes teve apoio mais expressivo em Minas Gerais (180.110), São Paulo (172.340) e Bahia (178.000), respectivamente, embora os números sejam significativamente menores em comparação aos obtidos pelo ex-presidente.

Nas primeiras seis horas após a decisão de Moraes, a média de postagens sobre o tema saltou de 86 mil para 310 mil por hora.

Entre os termos mais frequentes nas publicações favoráveis a Bolsonaro estavam “liberdade”, “perseguição” e “resistência”. Alexandre de Moraes, por sua vez, foi citado majoritariamente em tom crítico, em termos como “abuso de autoridade” (1.100), “censura” (980) e “ditadura do STF” (920), embora tenha recebido apoio de perfis ligados ao campo progressista.