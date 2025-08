Vice-presidente da Câmara diz que pautará anistia na ausência de Hugo Motta

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, disse que avisou ao presidente da Casa, Hugo Motta, que irá pautar a anistia em sua ausência. A medida é uma reação à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Se Motta deixar o país, Côrtes assume a presidência da Câmara. O deputado disse que essa será a única forma de conseguir pautar a anistia.

Em coletiva nesta terça-feira, 5, a bancada do PL na Câmara e no Senado anunciou obstrução nas duas casas e uma lista de prioridades: a anistia ampla e geral e o fim do foro privilegiado.