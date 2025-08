Oposição marca reunião para preparar estratégias contra o STF no Congresso

Deputados do PL terão uma reunião na manhã desta terça-feira, 5, no apartamento do líder da oposição, Zucco.

O principal objetivo é preparar estratégias contra o STF no Congresso Nacional, em especial após Alexandre de Moraes ter decretado, na segunda-feira, 4, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

A reunião, que marcará o retorno do recesso parlamentar, já estava marcada antes da decisão do STF.

Antes da determinação de prisão de Bolsonaro, alguns deputados consideravam que o clima no retorno do recesso deveria ser de diálogo e de priorizar pautas com mais trânsito entre os deputados, como o fim do foro privilegiado.

Agora, na leitura de um deputado, a postura do PL deverá mudar. Especialmente contra Hugo Motta e Davi Alcolumbre.