Do Val com tornozeleira: Moraes opta por medida mais branda contra senador

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) perdeu seu passaporte diplomático e ganhou uma tornozeleira eletrônica ao desembarcar na manhã desta segunda-feira, 4, em Brasília. Ele retornava de viagem aos Estados Unidos, onde visitou a Disney com a família, e foi alvo de operação da Polícia Federal no aeroporto.

Do Val foi levado direto para a unidade da polícia no Distrito Federal para que o equipamento que vai monitorá-lo 24 horas por dia fosse colocado na perna. A ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

As restrições impostas ao parlamentar na semana em que viajou, sem autorização do Supremo, foram ampliadas. havia expectativa de que pudesse ser preso, mas o ministro optou por não determinar sua prisão por uma medida mais branda. O senador negou ter fugido do país.