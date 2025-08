Criadora do Sleeping Giants diz que anúncios online ainda são ‘caixa-preta’

Em viagem ao Brasil para comemorar os cinco anos do Sleeping Giants Brasil, Nandini Jammi, uma das criadoras do grupo nos Estados Unidos, disse que, dez anos depois do início das denúncias, os anúncios online ainda são uma “caixa-preta”.

Em entrevista à coluna na última segunda-feira, 28, Jammi chamou a atenção para a necessidade de regulamentação das plataformas digitais. Apesar da recente decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet, que prevê responsabilização das empresas de tecnologia pelos conteúdos veiculados em suas plataformas, Jammi entende ser importante que o Congresso também se debruce sobre o tema.

A fundadora do Sleeping Giants ainda apontou que as empresas deveriam participar mais ativamente da discussão, uma vez que seus interesses estão diretamente em jogo.

Leia trechos da entrevista abaixo:

Uma das ideias centrais do Sleeping Giants é expor onde os anúncios de empresas estão aparecendo e desmonetizar sites que espalham desinformação e discurso de ódio. Por que empresas não terem controle sobre sua publicidade ainda é um problema em 2025?

Porque não houve nenhuma mudança de postura das grandes empresas que correm campanhas publicitárias na internet. Não houve grandes avanços de regulamentação sobre o tema. As empresas que gerenciam essas campanhas não têm interesse em divulgar esses dados, porque, quanto maior a quantidade de lugares em que espalham o anúncio, mais dinheiro elas ganham. E agora, claro, não é só em sites, mas também em streamings, podcasts e todos os lugares onde se pode consumir conteúdo. E é assim que esse setor movimenta trilhões de dólares. É inacreditável que uma indústria que movimenta tanto dinheiro no mundo todo não forneça informações básicas aos seus próprios clientes.

Você acredita que as empresas deveriam ser mais atuantes em uma “militância” pela regulação das plataformas?

Eu acho que as empresas estão fazendo o que podem, investindo em brand safety, tentando se proteger e fiscalizar onde seus anúncios estão indo parar, mas talvez devessem ser mais atuantes no tema da regulação. Os anunciantes não sabem como seu dinheiro está sendo gasto pelos fornecedores terceirizados. Essas empresas de anúncios, na verdade, muitas vezes atuam contra os interesses dos próprios clientes. E em que outro setor isso é aceitável? É literalmente seu negócio.

Os esforços feitos ao redor do mundo pela regulação das plataformas estão sendo efetivos e, na sua opinião, vão chegar a algum lugar?

Graças a organizações que estão começando a se dedicar à publicidade digital, os governos estão começando a entender o quão essencial é regular esse setor. A questão da liberdade de expressão é só a ponta do iceberg na discussão. A publicidade digital, por exemplo, é muito usada para lavar dinheiro, porque é a forma mais fácil de burlar leis que rastreiam transações financeiras. O objetivo do nosso movimento, e de tantas outras organizações, é simplesmente ter mais transparência para a publicidade digital.