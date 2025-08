Em Secretaria da COP30, só um estado é visto como pronto para receber a conferência

Nos bastidores da Secretaria Extraordinária da COP30, vinculada à Casa Civil do governo Lula, o Rio de Janeiro é visto como o único estado que estaria pronto para receber a conferência do clima da ONU, marcada para Belém entre 10 e 21 de novembro.

Apesar de alguns países terem pedido que a conferência do clima mude de lugar, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30 no Brasil, descartou, nesta sexta-feira, 1º, a hipótese.

No entanto, entre integrantes da Secretaria Extraordinária da COP, a análise é que o Rio de Janeiro deveria ter sido escolhido como sede da conferência devido à experiência da cidade em receber grandes eventos.

Integrantes da secretaria também apontam que, nos últimos dois anos, o governo Lula não deu a devida atenção à COP, em especial à infraestrutura necessária para receber uma conferência dessa magnitude.

Como tem noticiado a coluna, o governo ainda não sabe como resolver o principal problema da COP30: as hospedagens — poucas e caríssimas. O sentimento na secretaria é que não existe tempo hábil para dar conta desse gargalo.