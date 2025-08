Nas redes sociais, empatia supera críticas a Moraes após Magnitsky

Principal alvo do bolsonarismo e acostumado a apanhar nas redes sociais, Alexandre de Moraes viu o jogo virar nesta semana. Segundo levantamento da Ativaweb, agência especializada em análise de dados, o sentimento nas redes nos últimos sete dias é de empatia com o ministro do STF, alvo de sanções do governo Trump por meio da Lei Magnitsky.

De 27 a 31 de julho, a agência analisou 3.499.788 milhões de menções a Moraes no X, Facebook, Instagram e TikTok. Na análise das postagens, 67% defenderam o ministro e 33% elogiaram a sanção de Trump. Enquanto 79% das postagens saíram em defesa do Brasil, 21% apoiaram as medidas do governo americano contra o país.

De acordo com Alek Maracajá, CEO da empresa, esta foi a primeira vez que o apoio a Moraes superou as críticas a ele no ambiente digital.

A Ativaweb contabilizou também o número de seguidores do Lula e de Jair Bolsonaro. Nesse período, as redes do presidente ganharam 60.338 novos perfis, um crescimento de 0,45%, e chegaram a 13,6 milhões de seguidores.

O ex-presidente, proibido de usar suas redes sociais, também segue crescendo. Bolsonaro ganhou 50.334 seguidores, um crescimento de 0,19%. Seu universo tem maior alcance: 27 milhões de pessoas.