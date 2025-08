Governo usa capivara e morango do amor para criticar Trump

A Secom está tratando um tema árido e espinhoso, o tarifaço, com humor nas redes sociais. Nas duas últimas semanas, as contas do Planalto no Instagram e no TikTok passaram a usar postagens com animais e assuntos-tendência para explicar aos mais jovens a perspectiva do governo sobre as sanções de Donald Trump.

Publicado em 17 de julho, um dos vídeos, com gatinhos, tem mais de 400 mil curtidas no Instagram. Outro, publicado nesta semana, explicou “soberania nacional com bichinhos” mostrando capivaras e teve mais de 117 mil curtidas.

A estratégia do bom humor passa até pelo “morango do amor”, doce da moda nas redes. Uma jovem de cabelos pintados de azul aparece no vídeo comendo o famoso morango e diz que ele é um produto nacional, como o Pix, um dos alvos de Trump.

A visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao programa “Mais você”, da TV Globo, para tratar do tarifaço também não passou batida pela Secom nas redes. Até o papagaio de Ana Maria Braga entrou nos vídeos e uma das publicações explorou as famosas meias estampadas de Alckmin — no programa, a peça tinha desenhos de café.

Os vídeos mostram a tentativa da Secom de acertar nas redes e ampliar o alcance digital do governo. Por enquanto, no entanto, o conteúdo segue longe da repercussão de influenciadores de direita, como o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira.