Deputado expulso do PL não assinou urgência da anistia devido à relação com Moraes

O deputado Antonio Carlos Rodrigues, que foi expulso do PL nessa quinta-feira, 31, não assinou o requerimento de urgência do PL da Anistia, em abril, devido à boa relação que tem com Alexandre de Moraes.

Desde então, a bancada do PL na Câmara já vinha pressionando Valdemar Costa Neto a punir Rodrigues e os outros dois parlamentares que não assinaram o requerimento de urgência.

O deputado expulso nesta quinta-feira, no entanto, sempre foi um aliado muito próximo ao presidente do PL e era definido pelos seus pares como “cota do Valdemar”. Essa proximidade com o chefe do PL e a boa relação com Moraes levaram Rodrigues ao papel de intermediário entre os dois em momentos recentes de tensão.

Antonio Carlos Rodrigues foi expulso após defender Moraes sobre a Lei Magnitsky e criticar a intromissão de Donald Trump no Judiciário brasileiro. A pressão na bancada da Câmara contra ele, que remonta ao PL da Anistia, aumentou muito após as declarações e Valdemar anunciou a punição.