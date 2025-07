Deputado expulso do PL era elo de Valdemar com Moraes

Quem é o deputado que foi expulso do PL por criticar Donald Trump

Responsável por uma linha direta entre Valdemar Costa Neto e o ministro Alexandre de Moraes, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) foi expulso do partido nesta quarta-feira, 31. Considerado pelo próprio presidente da legenda como um canal de interlocução com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), o parlamentar atuou nos bastidores especialmente nos momentos de maior tensão entre o PL e o Judiciário, como no episódio do bloqueio das redes sociais da sigla. Na foto em destaque, ele é o segundo da esquerda para a direita, ao lado do ministro do Supremo.

A decisão do PL veio após uma entrevista de Rodrigues publicada nesta quinta-feira, 31, pelo portal Metrópoles. Ele saiu em defesa de Moraes e criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvido na articulação de sanções contra o ministro por supostas violações de direitos humanos. “É o maior absurdo que já vi na minha vida política. O Alexandre é um dos maiores juristas do país, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos e não se meter com o Brasil como está se metendo”, afirmou o deputado, em referência à chamada Lei Magnitsky.

A resposta da cúpula do partido veio em nota assinada por Valdemar. “Atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho”, diz o comunicado, que também classifica a fala como populismo barato e defende “diplomacia e diálogo”. A nota ainda afirma que “chega de arrumar confusão” e que o foco do PL deve ser “arrumar o Brasil”.

Rodrigues já acumulava atritos com a bancada desde abril, quando foi o único deputado do PL a se recusar a assinar o requerimento de urgência do projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, afirmou que não endossaria propostas com viés ideológico ou religioso. O gesto provocou reação pública do pastor Silas Malafaia, que cobrou sua saída da legenda.

Ao se afastar da cartilha do bolsonarismo mais estridente, Antônio Carlos também fragilizou a posição que ocupava nos bastidores: a de articulador silencioso, capaz de manter pontes com setores do Judiciário em meio a crises institucionais. Com a demissão sumária, o PL reforça sua adesão total ao discurso radicalizado e fecha mais uma via de moderação.

Correu ao encontro de Moraes

Em fevereiro deste ano, durante a abertura do ano legislativo no Congresso, Antônio Carlos Rodrigues foi flagrado correndo pelos corredores da Câmara para tentar alcançar o ministro Alexandre de Moraes. A cena foi registrada por câmeras e ganhou repercussão nas redes. À época, Rodrigues já exercia informalmente o papel de interlocutor entre Valdemar Costa Neto e Moraes.