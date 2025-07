Próximo de Valdemar, deputado expulso do PL admira Moraes e foi ministro de Dilma

Valdemar Costa Neto anunciou nesta quinta-feira, 31, a expulsão do PL de um de seus mais antigos aliados no partido: o deputado Antonio Carlos Rodrigues, de São Paulo.

Rodrigues foi expulso após criticar a aplicação da Lei Magnitisky por Donald Trump contra Alexandre de Moraes. À repórter Milena Teixeira, o deputado do PL classificou a medida como “o maior absurdo” que já viu na vida política. Ele também disse que Trump “tem que cuidar dos Estados Unidos” e “não se meter com o Brasil”.

Na mesma declaração, Antonio Carlos Rodrigues elogiou Moraes como “um dos maiores juristas do país, extremamente competente”. Os dois se conhecem há décadas e têm boa relação — Rodrigues chegou a atuar como intermediário de tensões entre o partido e o ministro. A admiração do deputado por Moraes, aliás, já foi externada por ele em meio às investigações do STF sobre golpismo e ataques à democracia.

Em novembro de 2024, após a Operação Contragolpe prender militares “kids pretos” que teriam planejado assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, Rodrigues declarou ao repórter Levy Teles que “o que o ministro faz é muito bem-feito. Eu admiro a atitude e a coragem de Alexandre de Moraes”.

Bem relacionado com Moraes, Antonio Carlos Rodrigues integrava a velha guarda do PL, alinhada ao Centrão e distante do bolsonarismo desde que Jair Bolsonaro e seu grupo político entraram na legenda, em 2021.

O próprio Rodrigues foi ministro dos Transportes no segundo governo Dilma, entre janeiro de 2015 e maio de 2016, e suplente da petista Marta Suplicy no Senado. Ele exerceu o mandato de senador entre outubro de 2012 e novembro de 2014, enquanto Marta foi ministra do Turismo de Dilma.

Ao expulsar Rodrigues, Valdemar afirmou que a decisão foi tomada após pressão da bancada de deputados do PL. “Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho. Trump é o presidente do país mais forte do mundo. O que precisamos é de diplomacia e de diálogo, não de populismo barato, que só atrapalha o desenvolvimento da nossa nação”, afirmou o presidente do partido em nota.