Rádio idealizada e feita por povos indígenas e quilombolas estreia em Brasília

A Rádio Nacional dos Povos, idealizada e realizada por vários integrantes de povos indígenas e quilombolas do Brasil, estreia em Brasília nesta sexta-feira, 1º.

O veículo de comunicação terá quatro programas comandados por comunicadores indígenas sobre ancestralidade, maternidade, comunicação e COP 30.

O “Estúdio, Roça!” trará atualizações sobre a COP 30 e os impactos para os povos indígenas e quilombolas. O programa será apresentado por Yago Kaingang, Indígena Kaingang e Fulni-ô da Terra Indígena Apucaraninha (PR), jornalista e comunicador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

“O programa entrará ao vivo para conversar com os territórios toda sexta-feira, vamos conversar com Canarana, São Gabriel da Cachoeira, Salvador, com comunidades indígenas do Sul… Vamos ativar comunicadores indígenas de diversas as regiões do Brasil para pequenos informes sobre as regiões”, disse Letícia Leite, coordenadora da Rádio Nacional dos Povos e Escola de Rádio e Clima.

“Avós do Brasil” contará, pela perspectiva de netos, histórias de avós indígenas e quilombolas. A programação terá como âncora a jornalista quilombola de Bom Jesus da Lapa (BA) e coordenadora de comunicação da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), Nathália Purificação.

O programa “Fala comigo, Parente!”, com apresentação de Tukumã Pataxó, falará sobre a trajetória de indígenas na comunicação. Tukumã Pataxó é indígena da Terra Indígena Coroa Vermelha (BA), diretor de comunicação da Associação de Jovens Indígenas Pataxó e coordenador de comunicação da APIB.

“Mães em movimento” falará sobre os desafios e experiências da maternidade indígena e quilombola. O programa será apresentado por Sam Sateré Mawé, comunicadora do povo Sateré Mawé, no Amazonas, integrante da coordenação de comunicação da APIB e da Articulação das Mulheres Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga).

O evento de lançamento acontecerá entre 14h e 17h de sexta-feira, 1º, no estúdio roça da Rádio Nacional dos Povos, na Universidade de Brasília (UnB). A rádio terá uma programação especial, ancorada por comunicadores indígenas e quilombolas de várias regiões do Brasil.