Na véspera do tarifaço, PT lança campanha com deputados ‘pela soberania’

Deputados do PT estão recebendo um roteiro para gravar vídeos em defesa da soberania nacional e contra o tarifaço, que, caso não haja acordo com os Estados Unidos, será iniciado na sexta-feira, 1. A campanha nas redes sociais, nomeada “Eu defendo o Brasil”, será lançada na véspera da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros nos EUA.

A campanha é coordenada pelo PT nacional e pela Fundação Perseu Abramo, e vai envolver deputados, senadores, centrais sindicais e movimentos sociais. A ideia é associar as sanções de Trump à família Bolsonaro e, assim, diminuir o desgaste do governo Lula no caso do fracasso das negociações. Do ponto de vista legal, os petistas já acionaram o Supremo Tribunal Federal pedindo investigação e punição para os Bolsonaros, sobretudo o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem articulado as sanções com o governo americano.

Nos dois últimos meses, o PT tem feito ações coordenadas nas redes, criando contraponto aos influenciadores da direita e extrema-direita.