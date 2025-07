O pequeno gesto que o governo viu como avanço nas negociações

Em nova rodada da articulação para tentar evitar o tarifaço anunciado para a próxima sexta-feira, 1º de agosto, o governo contou com a participação, em uma das reuniões, de um representante da administração Donald Trump – um passo que foi destacado nesta terça-feira, 29, pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, encarregado de coordenar as tratativas do lado brasileiro.

O representante da Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, chefiada por Howard Lutnick, participou por videoconferência de uma conversa com empresas dos setores de tecnologia e de crédito, todas com sede nos Estados Unidos e larga operação no Brasil.

O governo brasileiro vê o gesto como um aceno político do governo norte-americano à possibilidade de negociação. O nome do integrante da pasta de Lutcnick não foi divulgado.

A reunião contou com representantes das gigantes Visa, Google, Amazon, Apple, Meta e Expedia. Segundo Alckmin, os executivos apresentaram uma pauta sobre segurança jurídica, inovação e ambiente regulatório. “Foi uma boa reunião. Participaram também outros órgãos de governo, porque essa é uma pauta que envolve não só o Executivo, mas também o Legislativo e o Judiciário”, resumiu o vice-presidente e ministro.

A participação do funcionário do governo Trump ocorreu a pedido do próprio Lutnick, com quem Alckmin havia conversado anteriormente. “Ele (Lutnick) pediu se poderia um representante dele participar. Então, participou um representante da Secretaria do Comércio, por videoconferência”, relatou.

Contingência só depois

Sobre o plano de contingência que está sendo elaborado pelo governo brasileiro para atenuar os efeitos da sobretaxa sobre a economia nacional, Geraldo Alckmin afirmou que as medidas só serão adotadas em caso de oficialização das tarifas.

“Estamos empenhados em evitar uma tarifa totalmente injustificável. Não tem nenhuma justificativa, sendo que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil”, voltou a dizer Alckmin, reforçando que a intenção do Brasil é buscar um acordo mais amplo antes de sexta.