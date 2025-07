‘Soberania não se negocia’, diz Gleisi sobre tarifaço

Em encontro do Conselhão com seu homólogo europeu, no Itamaraty, Gleisi Hoffmann afirmou nesta terça-feira, 29, ser inaceitável “ingerência externa nos processos e decisões do seu Poder Judiciário, do Congresso Nacional ou de qualquer outra instituição”.

Embora não fosse a pauta do encontro, que reúne representantes da sociedade civil da União Europeia e do Brasil, a ministra falou do tarifaço, com anúncio de entrada em vigor no dia 1º de agosto, sexta-feira, e afirmou:

“Soberania não se negocia”.

Gleisi disse que o Brasil “está sendo ameaçado” por medidas unilaterais dos Estados Unidos, “que não se justificam sob qualquer argumento objetivo. Ao contrário, trata-se de verdadeiras sanções com motivação política explícita e igualmente injustificável.”

Segundo a ministra, “o governo do presidente Lula segue buscando persistentemente o diálogo no campo comercial e já expressou seu repúdio às sanções agressivas contra autoridades constituídas de nosso país. Os crimes contra a democracia cometidos no Brasil serão processados e julgados conforme nossa Constituição, que garante o devido processo legal no Estado Democrático de Direito”.