Entusiastas de Tarcísio no Centrão apontam fraqueza eleitoral de Flávio Bolsonaro

Políticos do Centrão entusiastas de uma candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência em 2026 têm avaliado que o tarifaço de Donald Trump e o agravamento do embate entre Eduardo Bolsonaro e STF tiraram definitivamente o deputado licenciado do páreo presidencial de 2026. O grupo entende que Eduardo dificilmente terá condições políticas e legais de substituir Jair Bolsonaro como candidato à Presidência.

Diante da preferência de Bolsonaro por indicar alguém do próprio clã familiar, Flávio Bolsonaro passou a ser entendido no Centrão como o nome mais provável de ser ungido. O senador, afinal, tem o trânsito e a experiência política que faltam a Michelle Bolsonaro e não está na mira de Alexandre de Moraes.

Essa mesma avaliação no Centrão, no entanto, embute o que seria o Calcanhar de Aquiles de Flávio Bolsonaro: os fantasmas dos tempos de Alerj.

Embora arquivadas após anulação de provas, as investigações sobre rachadinha e uso de dinheiro vivo para compra de imóveis são vistas como um flanco e tanto a ser explorado em uma campanha presidencial. Ainda mais diante do discurso anticorrupção que o bolsonarismo usa contra Lula e o PT.