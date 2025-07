Brasil fora do Mapa da Fome é mais um trunfo a Lula por retomada de popularidade

O anúncio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), nesta segunda-feira, 28, de que o Brasil deixou o Mapa da Fome reforça a maré de boas notícias ao governo Lula em um momento de tentativa de recuperação da popularidade.

Segundo o relatório da entidade, com resultados da média trienal entre 2022 e 2024, o Brasil ficou abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou falta de acesso a alimentação suficiente.

A saída do Mapa da Fome era uma das promessas de campanha de Lula. A meta do governo era atingir esse resultado até o fim de 2026, mas ele veio com um ano e meio de antecedência.

O anúncio da FAO vem em meio a uma busca do governo Lula por aumentar os índices de popularidade do presidente a pouco mais de um ano do início da campanha presidencial de 2026. A boa notícia se soma a uma reorganização de um governo, até então desordenado, em torno de pautas como o IOF, a reforma do imposto de renda e o tarifaço de Donald Trump.

Pesquisas de avaliação do governo divulgadas desde o início de 2025 têm mostrado o pior momento da administração do petista nesse quesito, com a reprovação superando a aprovação com boa margem em levantamentos como Datafolha e Quaest.