Os conselheiros de Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro tem feito mais do que viajar pelo país, em nome do PL Mulher, para se tornar uma candidata viável seja à Presidência, seja ao Senado. A ex-primeira-dama está estudando os problemas brasileiros e tem se cercado de conselheiros. Fortalecida com pesquisas de intenção de voto, ela tem sido considerada, na legenda, um plano B viável.

Entre os nomes que têm aconselhado Michelle, além de Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estão o senador Rogério Marinho e o governador Jorginho Mello, contou um dos altos dirigentes do partido à coluna. Ela também tem conversado com advogados e ideólogos ligados à legenda.

“Ela está estudando, está lendo muito. Aqui no PL, o primeiro nome do candidato a presidente é Jair Bolsonaro. O segundo também. Mas Michelle tem se fortalecido para, no mínimo, concorrer a uma vaga no Senado”, disse o deputado ouvido pela coluna.