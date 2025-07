A autoconfiança do senador que foi para a Disney contrariando Moraes

Dias antes de contrariar ordens do STF (Supremo Tribunal Federal) e embarcar para os Estados Unidos, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) estava ocupado com outra missão: espalhar conteúdo elogioso sobre… si mesmo. Em mensagens disparadas para seus contatos no WhatsApp, do Val se descrevia como “um dos primeiros – senão o primeiro – a se erguer contra os abusos da ditadura da toga”, com “rosto firme e voz inabalável”.

O texto, acompanhado de vídeo e emojis patrióticos, descreve do Val como um “verdadeiro guardião da democracia”, aclamado de Norte a Sul do país. A mensagem enviada afirma que sua atuação “inspira milhões de brasileiros” e destaca sua coragem, firmeza e defesa da Constituição. O texto também destaca comentários de apoiadores: “Parabéns senador Marcos do Val pela sua excelente atuação no Congresso Nacional”.

Com o Mickey

Nesta sexta-feira, 25, Marcos do Val publicou um vídeo na internet para dizer que sua viagem aos Estados Unidos foi para aproveitar as férias junto com a filha. O senador embarcou em desacordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes.

No mesmo vídeo, gravado em Orlando, o senador acusou Moraes de “violar a Constituição” e disse que não se intimidará com as decisões do ministro. A tensão com o Judiciário não é novidade. Em fevereiro, a Primeira Turma do STF rejeitou por unanimidade os recursos apresentados pelo parlamentar e manteve em vigor todas as restrições ordenadas inicialmente por Moraes. Mesmo assim, ele seguiu com os confrontos diretos, muitas lives – e, claro, com uma dose generosa de autoconfiança.