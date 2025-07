Onde Hugo Motta está disposto a ceder para os bolsonaristas

Hugo Motta está disposto a ceder a um apelo caro ao bolsonarismo: a manutenção do mandato de Eduardo Bolsonaro.

Segundo uma liderança do Centrão próxima a Motta, ele não irá mudar o regimento interno da Câmara dos Deputados para que Eduardo exerça o mandato de forma remota. O deputado Evair de Melo, do PP do Espírito Santo, apresentou um projeto de resolução com esse pedido.

No entanto, Motta está disposto a ceder de outras formas. Não pautará logo o pedido de cassação protocolado pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e aceitará a justificativa das faltas com mais um atestado médico.

Eduardo justificou sua licença, desde março por “necessidades médicas”.