Hélio Negão acampa em frente ao STF por Bolsonaro

O deputado bolsonarista Hélio Negão, do PL do Rio de Janeiro, montou uma barraca na frente do STF para acampar por Jair Bolsonaro na frente da Corte.

O parlamentar, que é um dos mais próximos do ex-presidente, gravou um vídeo com uma fita na boca na frente de uma barraca de camping.

Diferente de outros parlamentares, Hélio Negão não voltou ao Rio de Janeiro para o recesso e ficou em Brasília com Bolsonaro.